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Голкипер ЦСКА прервал рекордную серию по пропущенным голам в ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 19155 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российский вратарь "ЦСКА" Игорь Акинфеев сумел не пропустить впервые с 2006 года в рамках матча основной сетки Лиги чемпионов УЕФА, информирует УНН со ссылкой на The Sun.

В домашней встрече "ЦСКА" в пятом туре группового цикла турнира "армейцы" одержали победу над португальской "Бенфикой" 2:0 благодаря голу Щенникова и автогола Жардела.

Несмотря на четыре удара в створ ворот Акинфеева, голкипер сумел удержать свои ворота на замке, прервав серию в основной сетке ЛЧ, которая состояла из 43 поединков подряд.

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Примечательно, что Акинфеев установил антирекорд турнира, еще пропустив в 17-м подряд матче основной сетки Лиги чемпионов в домашней игре с "Викторией" из Пльзень (3: 2) четыре сезона назад.

Добавим также, предпоследний раз Акинфеев отыграл на ноль поединок в группе Лиги чемпион 2006 году по сравнению с "Арсенала" (0: 0).

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