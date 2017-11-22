Голкипер ЦСКА прервал рекордную серию по пропущенным голам в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российский вратарь "ЦСКА" Игорь Акинфеев сумел не пропустить впервые с 2006 года в рамках матча основной сетки Лиги чемпионов УЕФА, информирует УНН со ссылкой на The Sun.
В домашней встрече "ЦСКА" в пятом туре группового цикла турнира "армейцы" одержали победу над португальской "Бенфикой" 2:0 благодаря голу Щенникова и автогола Жардела.
Несмотря на четыре удара в створ ворот Акинфеева, голкипер сумел удержать свои ворота на замке, прервав серию в основной сетке ЛЧ, которая состояла из 43 поединков подряд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Челси" стал седьмым участником плей-офф Лиги чемпионов
Примечательно, что Акинфеев установил антирекорд турнира, еще пропустив в 17-м подряд матче основной сетки Лиги чемпионов в домашней игре с "Викторией" из Пльзень (3: 2) четыре сезона назад.
Добавим также, предпоследний раз Акинфеев отыграл на ноль поединок в группе Лиги чемпион 2006 году по сравнению с "Арсенала" (0: 0).