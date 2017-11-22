Голкіпер ЦСКА перервав рекордну серію за пропущеними голами в ЛЧ

У домашній зустрічі "ЦСКА" в п'ятому турі групового циклу турніру "армійці" здобули перемогу над португальською "Бенфікою" 2:0 завдяки голу Щеннікова та автоголу Жардела.

Попри чотири удари в площину воріт Акінфєєва, голкіпер зумів втримати свої ворота на замку, перервавши серію в основній сітці ЛЧ, яка складалася з 43 поєдинків поспіль.

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Примітно, що Акінфєєв встановив антирекорд турніру, ще пропустивши в 17-му поспіль матчі основної сітки Ліги чемпіонів в домашній грі з "Вікторією" з Пльзень (3:2) чотири сезони тому.

Додамо також, передостанній раз Акінфєєв відіграв на нуль поєдинок в групі Ліги чемпіонів 2006 року проти "Арсеналу" (0:0).