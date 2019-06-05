Голкипер Лунин не поможет украинской юношеской сборной до конца ЧМ

“У меня куча положительных эмоций. Наконец преодолели стадию 1/8 финала чемпионата мира. Нам по силам пройти еще дальше, потому буду болеть за ребят. Я не стану что-то прогнозировать, но наша команда способна побеждать в каждом отдельном матче. В юношеской сборной не ставят заоблачных задач вроде стать чемпионом мира, а двигаются от игры к игре. Пока все получается и, надеюсь, так будет и в дальнейшем”, — признался вратарь права на которого принадлежат мадридскому “Реалу”.

Напомним, что еще вчера 20-летний вратарь защищал цвета команды Александра Петракова на ЧМ-2019 в Польше и помог “сине-желтым” пробиться к историческому четвертьфиналу. А сегодня страж ворот присоединился к национальной сборной, которая готовится к очередным матчам отбора на Евро-2020.