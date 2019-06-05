Голкіпер Лунін не допоможе українській юнацькій збірній до кінця ЧС

“У мене купа позитивних емоцій. Нарешті подолали стадію 1/8 фіналу чемпіонату світу. Нам під силу пройти ще далі, тому вболіватиму за хлопців. Я не стану щось прогнозувати, але наша команда здатна перемагати в кожному окремому матчі. У юнацькій збірній не ставлять захмарних завдань на кшталт стати чемпіоном світу, а рухаються від гри до гри. Поки що все виходить і, сподіваюся, так буде й надалі”, — зізнався воротар права на якого належать мадридському “Реалу”.

Нагадаємо, що ще вчора 20-річний воротар захищав кольори команди Олександра Петракова на ЧС-2019 у Польщі та допоміг “синьо-жовтим” пробитися до історичного чвертьфіналу. А сьогодні страж воріт приєднався до національної збірної, яка готується до чергових матчів відбору на Євро-2020.