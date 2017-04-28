Гол Е.Шавхова вывел "ПАОК" в финал Кубка Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Игрок сборной Украины Евгений Шахов отметился голом в полуфинале Кубка Греции против "Панатинаикоса", сообщает УНН со ссылкой на сайт "ПАОКа".
При счете 2: 0 в пользу "ПАОКа" и общего результата 2: 2 по итогам двух противостояний, наш соотечественник забил победный гол в сетку противника. На 73 минуте после борьбы в штрафной зоне мяч отлетел на подступы к штрафной и Е.Шахов первым касанием пробил в сетку ворот. После этого футболисты "ПАОК" забили еще раз (4: 0).
Примечательно, что на 48-й минуте матча забил гол экс-защитник "Днепра" Лео Матос.
Заметим, что взятие ворот Е.Шахов стало для Украинской 7-м в сезоне.
Добавим, что в финале Кубка "ПАОК" сыграет с "АЕК" Дмитрия Чигринского.