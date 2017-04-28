Гол Є.Шавхова вивів "ПАОК" у фінал Кубка Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Гравець збірної України Євген Шахов відзначився голом у півфіналі Кубка Греції проти “Панатінаікоса”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “ПАОКа”.
За рахунку 2:0 на користь “ПАОКа” і загального результату 2:2 за підсумками двох протистоянь, наш співвітчизник забив переможний гол у сітку супротивника. На 73 хвилині після боротьби в карній зоні м’яч відлетів на підступи до штрафного і Є.Шахов першим дотиком пробив у сітку воріт. Після цього футболісти “ПАОКу” забили ще раз (4:0).
Примітно, що на 48-й хвилині матчу забив гол екс-захисник “Дніпра” Лео Матос.
Зауважимо, що взяття воріт Є.Шахова стало для українця 7-м в сезоні.
Додамо, що у фіналі Кубка “ПАОК” зіграє з “АЕКом” Дмитра Чигринського.