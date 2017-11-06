Гол украинца принес "Ягелоннии" победу в матче чемпионата Польши

При счете 1: 1 на 74 минуте украинский полузащитник принял мяч на грани отметки для пробития пенальти и нанес результативный удар низом, установив окончательные цифры на табло 1: 2.

Примечательно, что благодаря данной победе “Ягеллония” набрала 26 очков и занимает вторую строчку, отставая всего на 3 очка от ФК “Горник”.

Добавим, что Романчук в этом сезоне провел 14 матчей за “Ягеллонию” в чемпионате Польши, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.