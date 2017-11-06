Гол українця приніс "Ягелоннії" перемогу в матчі чемпіонату Польщі

При рахунку 1:1 на 74 хвилині український півзахисник прийняв м’яч на межі позначки для пробиття пенальті та завдав результативного удару низом, встановивши остаточні цифри на табло 1:2.

Примітно, що завдяки даній звитязі “Ягеллонія” набрала 26 очок і займає другий рядок, відстаючи лише на 3 очки від ФК “Горнік”.

Додамо, що Романчук в цьому сезоні провів 14 матчів за “Ягеллонію” в чемпіонаті Польщі, в яких забив 3 голи і віддав 3 ассисти.