Гол Шахова помог ФК "ПАОК" получить двадцатую победу в чемпионате Греции

Шахов вышел со скамейки запасных на 82-й минуте и уже через две минуты после первого же прикосновения к мячу отметился голом. В итоге этот гол стал последним в матче, а “ПАОК” победил со счетом 3:0.

Получив три очка, команда из Салоник продолжает занимать второе место в турнирной таблице. В активе “двуглавых орлов” 61 пункт.

Добавим, что в этом сезоне Шахов провел за “ПАОК” 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.