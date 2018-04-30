Гол Шахова допоміг ФК "ПАОК" здобути двадцяту перемогу в чемпіонаті Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У 29-му турі грецької Суперліги команда українського півзахисника Євгена Шахова з розгромним рахунком обіграла “Панатінаїкос”, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Шахов вийшов із лави запасних на 82-й хвилині і вже за дві хвилини після першого ж дотику до м’яча відзначився голом. У підсумку цей гол став останнім у матчі, а “ПАОК” переміг із рахунком 3:0.
Здобувши три очки, команда із Салонік продовжує посідати другу сходинку в турнірній таблиці. В активі “Двоголових орлів” 61 пункт.
Додамо, що в цьому сезоні Шахов провів за “ПАОК” 30 матчів, у яких забив вісім голів та віддав три результативні передачі.