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Пяткой в прыжке: экс-игрок “Динамо” забил гол в чемпионате Турции

Киев • УНН

 • 12889 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Бывший игрок киевского “Динамо” Домагой Вида, который сейчас выступает в чемпионате Турции, оформил гол, который стал украшением тура иностранного чемпионата, передает УНН.

Пяткой в прыжке: экс-игрок “Динамо” забил гол в чемпионате Турции

Во встрече с ФК “Эрзурумспор”, Вида сделал счет 3:0 на 69 минуте. Хорват одним касанием в прыжке ударом пяткой отличился после навеса партнера с правой бровки поля.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу “Бешикташа”. Для Виды этот гол стал первым в этом сезоне чемпионата Турции.

Примечательно, что Вида выступал за “Динамо” с 2013-го по 2017 год. В завершении выступлений в киевском клубе был капитаном команды.

Украинские Национальные Новости

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