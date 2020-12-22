Пяткой в прыжке: экс-игрок “Динамо” забил гол в чемпионате Турции

Во встрече с ФК “Эрзурумспор”, Вида сделал счет 3:0 на 69 минуте. Хорват одним касанием в прыжке ударом пяткой отличился после навеса партнера с правой бровки поля.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу “Бешикташа”. Для Виды этот гол стал первым в этом сезоне чемпионата Турции.

Примечательно, что Вида выступал за “Динамо” с 2013-го по 2017 год. В завершении выступлений в киевском клубе был капитаном команды.