П’ятою у стрибку: екс-гравець “Динамо” забив гол в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Колишній гравець київського “Динамо” Домагой Віда, який зараз виступає в чемпіонаті Туреччини, оформив гол, який став окрасою туру іноземного чемпіонату, передає УНН.
У зустрічі із ФК “Ерзурумспор”, Віда зробив рахунок 3:0 на 69 хвилині. Хорват одним дотиком у стрибку ударом п’ятою відзначився після навісу партнера з правої бровки поля.
Гра закінчилася з рахунком 4:0 на користь “Бешикташа”. Для Віди цей гол став першим у цьому сезоні чемпіонату Туреччини.
Примітно, що Віда виступав за “Динамо” з 2013-го по 2017 рік. На завершенні виступів у київському клубі був капітаном команди.