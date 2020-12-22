П’ятою у стрибку: екс-гравець “Динамо” забив гол в чемпіонаті Туреччини

У зустрічі із ФК “Ерзурумспор”, Віда зробив рахунок 3:0 на 69 хвилині. Хорват одним дотиком у стрибку ударом п’ятою відзначився після навісу партнера з правої бровки поля.

Гра закінчилася з рахунком 4:0 на користь “Бешикташа”. Для Віди цей гол став першим у цьому сезоні чемпіонату Туреччини.

Примітно, що Віда виступав за “Динамо” з 2013-го по 2017 рік. На завершенні виступів у київському клубі був капітаном команди.