Гол пяткой Салаха помог "Ливерпулю" продолжить победное шествие в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Уотфорд" в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе "Энфилд", сообщает корреспондент УНН.
В первом тайме за “мерсисайдцев” Мохамед Салах реализовал контратаку, отметившись с передачи от Садио Мане. На заключительной минуте баталии Салах оформил дубль. Гол был забит нападающим пятой — 2:0.
Таким образом, “Ливерпуль” одержал восьмую победу подряд в АПЛ, набрал 49 очков и продолжил уверенно лидировать в чемпионате. “Уотфорд” с девятью очками замыкает турнирную таблицу.
Вашему вниманию результаты других игр:
“Бернли” — “Ньюкасл Юнайтед” — 1:0
“Шеффилд Юнайтед” — “Астон Вилла” — 2:0.