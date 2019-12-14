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Гол п'ятою Салаха допоміг "Ліверпулю" продовжити переможну ходу в АПЛ

Київ • УНН

 • 9522 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідер чемпіонату Англії “Ліверпуль” на своєму полі обіграв “Уотфорд” в матчі 17-го туру Англійської Прем’єр-ліги на стадіоні “Енфілд”, повідомляє кореспондент УНН.

У першому таймі за “мерсисайдців” Мохамед Салах реалізував контратаку, відзначившись з передачі від Садіо Мане. На заключній хвилині баталії Салах оформив дубль. Гол був забитий нападником п’ятою — 2:0.

Таким чином, “Ліверпуль” здобув восьму перемогу поспіль в АПЛ, набрав 49 очок і продовжив впевнено лідирувати в чемпіонаті. “Уотфорд” з дев’ятьма очками замикає турнірну таблицю.

До вашої уваги результати деяких інших ігор:

“Бернлі” — “Ньюкасл Юнайтед” — 1:0

“Шеффілд Юнайтед” — “Астон Вілла” — 2:0.

Українські Національні Новини

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