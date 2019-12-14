Гол п'ятою Салаха допоміг "Ліверпулю" продовжити переможну ходу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідер чемпіонату Англії “Ліверпуль” на своєму полі обіграв “Уотфорд” в матчі 17-го туру Англійської Прем’єр-ліги на стадіоні “Енфілд”, повідомляє кореспондент УНН.
У першому таймі за “мерсисайдців” Мохамед Салах реалізував контратаку, відзначившись з передачі від Садіо Мане. На заключній хвилині баталії Салах оформив дубль. Гол був забитий нападником п’ятою — 2:0.
Таким чином, “Ліверпуль” здобув восьму перемогу поспіль в АПЛ, набрав 49 очок і продовжив впевнено лідирувати в чемпіонаті. “Уотфорд” з дев’ятьма очками замикає турнірну таблицю.
До вашої уваги результати деяких інших ігор:
“Бернлі” — “Ньюкасл Юнайтед” — 1:0
“Шеффілд Юнайтед” — “Астон Вілла” — 2:0.