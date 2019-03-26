Гол иностранного игрока на просмотре помог "Динамо" победить в спарринге

Большая часть игроков “Динамо” разъехалась по сборным. Те же футболисты, кто остался, сегодня приняли участие в контрольном матче. Кроме того, Хацкевич задействовал игроков “дубля” и U-19. В числе последних присутствующих оказался темнокожий игрок на просмотре, что действовал в центре обороны.

Матч команды начали довольно спокойно, с преобладанием киевлян. Ближе к середине стартовой 45-минутки “бело-синие” активизировались и начали создавать реально опасные моменты у чужих ворот. Шансы открыть счет были у Гармаша, Сидклея, Андриевского, Буэно и Шпирки. Последний даже забил, но мяч отменили из-за офсайда.

Гости ответили не менее опасно. Дважды, после ударов Захаревича и Шаврина, ворота “Динамо” спасали стойки. Еще раз — тот же Шаврин не попал в ворота с убойной позиции.

А перед самым перерывом случился гол. Буэно выполнил угловой, а игрок на просмотре точным ударом переправил мяч в сетку.

Во втором тайме произошло много замен в составах обеих команд. Сама игра протекала спокойно, с редкими активными взрывами. Так, после удара Андриевского мяч снова мог оказаться в воротах, но вратарь “Полесье” был на высоте.

И все же гости сумели сравнять цифры на табло. Как и “Динамо”, соперник удачно разыграл угловой, а Логинов, в свою очередь, отправил мяч в ворота.

Перед самым финальным свистком “бело-синие” могли вырвать победу, но Гармаш, получив прекрасную передачу от Че Че и обыграв вратаря, с острого угла попал в защитника.

Примечательно, что имя футболиста на просмотре, который отметился голом в составе “Динамо”, пресс-служба киевского клуба не разглашает.