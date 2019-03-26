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Гол іноземного гравця на перегляді допоміг "Динамо" перемогти у спарингу

Київ • УНН

 • 11973 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Київське “Динамо” провело контрольний матч з житомирським “Поліссям” в рамках міжнародної паузи викликаної матчами збірних у відборі до Євро-2020, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

Гол іноземного гравця на перегляді допоміг "Динамо" перемогти у спарингу

Велика частина гравців “Динамо” роз’їхалася по збірним. Ті ж футболісти, хто залишився, сьогодні взяли участь в контрольному матчі. Крім того, Хацкевич задіяв гравців “дубля” і U-19. У числі останніх присутнім виявився темношкірий гравець на перегляді, що діяв в центрі оборони.

Матч команди розпочали досить спокійно, з перевагою киян. Ближче до середини стартової 45-хвилинки “біло-сині” активізувалися і почали створювати реально небезпечні моменти біля чужих воріт. Шанси відкрити рахунок були у Гармаша, Сідклея, Андрієвського, Буено і Шпирки. Останній навіть забив, але м’яч скасували через офсайд.

Гості відповіли не менш небезпечно. Двічі, після ударів Захаревича і Шавріна, ворота “Динамо” рятували стійки. Ще раз — той же Шаврін не влучив у ворота з забійної позиції.

А перед самою перервою трапився гол. Буено виконав кутовий, а гравець на перегляді точним ударом переправив м’яч в сітку.

У другому таймі відбулося багато замін у складах обох команд. Сама гра протікала спокійно, з рідкісними активними вибухами. Так, після удару Андрієвського м’яч знову міг опинитися в воротах, але воротар “Полісся” був на висоті.

І все ж гості зуміли зрівняти цифри на табло. Як і “Динамо”, суперник вдало розіграв кутовий, а Логінов, в свою чергу, відправив м’яч у ворота.

Перед самим фінальним свистком “біло-сині” могли вирвати перемогу, але Гармаш, отримавши чудову передачу від Че Че і обігравши воротаря, з гострого кута влучив у захисника.

Примітно, що ім’я футболіста на перегляді, який відзначився голом у складі “Динамо”, прес-служба київського клубу не розголошує.

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