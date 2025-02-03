ГНС предупреждает: мошенники рассылают фейковые письма о налоговом возмещении якобы от «Дії»

Мошенники рассылают фейковые электронные письма о возможности получения ежегодного налогового возмещения якобы от «Дії». Об этом сообщает Государственная налоговая служба в понедельник, пишет УНН.

В течение последних дней зафиксировано распространение электронных писем, присланных якобы от «Дії», о возможности получения ежегодного налогового возмещения. Письма содержат ссылки на фишинговую страницу, которая визуально имитирует портал ID.GOV.UA - сообщили в ДПС.

По данным налоговой, на этой странице мошенники размещают:

информацию о «ежегодном налоговом возмещении»;

инструкции по прохождению идентификации;

предлагают ввести личные данные: номер мобильного телефона, ФИО, реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).

Полученные данные, как указано, могут быть использованы для:

привязки вашего аккаунта к новому устройству;

авторизации в вашем банковском аккаунте, что позволяет им вывести средства со счета.

ГНС привело примеры веб-ссылок на фишинговые страницы:



hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/loadingReview.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848;



hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/reviewdata.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848.

ГНС призывает при пользовании электронной почтой соблюдать личную кибергигиену, быть осторожными и внимательными при открытии вложений, даже от известных адресатов. А также не открывать полученные вложения без предварительного подтверждения факта отправки такого письма его отправителем.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что мошенники массово рассылают электронные письма от имени ГНС с просьбой срочно связаться по указанному номеру телефона. Налоговая служба отмечает, что не использует личные номера для коммуникации.