ГНС предупреждает: мошенники рассылают фейковые письма о налоговом возмещении якобы от «Дії»
Киев • УНН
ГНС предупреждает о фишинговых атаках через фейковые письма от имени «Дії» относительно налогового возмещения. Мошенники создают поддельные сайты и пытаются получить личные данные и банковские реквизиты пользователей.
Мошенники рассылают фейковые электронные письма о возможности получения ежегодного налогового возмещения якобы от «Дії». Об этом сообщает Государственная налоговая служба в понедельник, пишет УНН.
В течение последних дней зафиксировано распространение электронных писем, присланных якобы от «Дії», о возможности получения ежегодного налогового возмещения. Письма содержат ссылки на фишинговую страницу, которая визуально имитирует портал ID.GOV.UA
По данным налоговой, на этой странице мошенники размещают:
- информацию о «ежегодном налоговом возмещении»;
- инструкции по прохождению идентификации;
- предлагают ввести личные данные: номер мобильного телефона, ФИО, реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).
Полученные данные, как указано, могут быть использованы для:
- привязки вашего аккаунта к новому устройству;
- авторизации в вашем банковском аккаунте, что позволяет им вывести средства со счета.
ГНС привело примеры веб-ссылок на фишинговые страницы:
- hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/loadingReview.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848;
- hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/reviewdata.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848.
ГНС призывает при пользовании электронной почтой соблюдать личную кибергигиену, быть осторожными и внимательными при открытии вложений, даже от известных адресатов. А также не открывать полученные вложения без предварительного подтверждения факта отправки такого письма его отправителем.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что мошенники массово рассылают электронные письма от имени ГНС с просьбой срочно связаться по указанному номеру телефона. Налоговая служба отмечает, что не использует личные номера для коммуникации.