Global Firepower: Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В ежегодном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower, который составляют американские аналитики, Украина заняла 15 место среди 145 стран, сообщает УНН.
Детали
Повышение рейтинга произошло после «финансового и материального ответа Запада» на российское вторжение в Украину, говорится в сообщении организации.
При этом россия сохранила второе место в рейтинге. Global Firepower подчеркнула, что, несмотря на количественную мощь и материальное преимущество, российская армия продемонстрировала ключевые недостатки в обучении, снабжении и готовности во время войны. Издание добавило, что Китай, сейчас занимающий 3-е место, «приближается» к россии.
«2023 год станет критическим в направлении русско-украинской войны», — добавили в Global Firepower.
В пятерку сильнейших армий мира вошли также США, Индия и Великобритания.
При составлении рейтинга эксперты использовали более 60 отдельных факторов для определения оценки каждой страны с учетом количества воинских частей и финансового положения, тыловых возможностей, географии и других аспектов.
Молдова, Бенин и Бутан замыкают список, заняв 143, 144 и 154 места соответственно.