Global Firepower: Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий

Детали

Повышение рейтинга произошло после «финансового и материального ответа Запада» на российское вторжение в Украину, говорится в сообщении организации.

При этом россия сохранила второе место в рейтинге. Global Firepower подчеркнула, что, несмотря на количественную мощь и материальное преимущество, российская армия продемонстрировала ключевые недостатки в обучении, снабжении и готовности во время войны. Издание добавило, что Китай, сейчас занимающий 3-е место, «приближается» к россии.

«2023 год станет критическим в направлении русско-украинской войны», — добавили в Global Firepower.

В пятерку сильнейших армий мира вошли также США, Индия и Великобритания.

При составлении рейтинга эксперты использовали более 60 отдельных факторов для определения оценки каждой страны с учетом количества воинских частей и финансового положения, тыловых возможностей, географии и других аспектов.

Молдова, Бенин и Бутан замыкают список, заняв 143, 144 и 154 места соответственно.