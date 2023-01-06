Global Firepower: Україна піднялася у рейтингу найсильніших армій

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Підвищення рейтингу відбулося після «фінансової та матеріальної відповіді Заходу» на російське вторгнення в Україну, йдеться у повідомленні організації.

При цьому росія зберегла друге місце у рейтингу. Global Firepower підкреслила, що, незважаючи на кількісну міць та матеріальну перевагу, російська армія продемонструвала ключові недоліки у навчанні, постачанні та готовності під час війни. Видання додало, що Китай, який зараз займає 3-е місце, «наближається» до росії.

«2023 стане критичним у напрямку російсько-української війни», — додали в Global Firepower.

До п'ятірки найсильніших армій світу увійшли також США, Індія та Велика Британія.

Під час складання рейтингу експерти використали понад 60 окремих факторів для визначення оцінки кожної країни з урахуванням кількості військових частин та фінансового стану, тилових можливостей, географії та інших аспектів.

Молдова, Бенін і Бутан замкнули список, посівши 143, 144 та 154 місця відповідно.