Главу Чувашии могут уволить, из-за того, что заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой техники

Инцидент произошел 23 января. Игнатьев вместе с начальником регионального главка МЧС и министром Чувашии по делам гражданской обороны принял участие в смотре аварийно-спасательной техники. В рамках мероприятия было запланировано торжественное вручение ключей от новых пожарных автомобилей. Губернатор, вручая ключи одному из сотрудников МЧС, который был ниже его ростом, поднял руку с ключами высоко вверх, из-за чего сотруднику пришлось несколько раз подпрыгнуть за ними.

В пресс-службе губернатора назвали случившееся шуткой и заверили, что она не была обидной. “Михаил Игнатьев давно знаком с этим офицером, вся эта ситуация происходила на позитиве”, — сказали в администрации. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил: “Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались”.

Но в Москве после многочисленных публикаций СМИ на инцидент отреагировали негативно. Глава МЧС Евгений Зиничев, как передала пресс-служба ведомства, заявил, что “руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом”.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателей МЧС. А Несколькими днями раньше он с трибуны призывал “мочить” журналистов. Может пора в отставку? pic.twitter.com/QdYBCvrrIy

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак сообщил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева, а также о его соответствии должности главы Чувашии. Заместитель Турчака Евгений Ревенко сказал, что действия губернатора 27 января рассмотрит партийная комиссия по этике. “Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии „А ну-ка отними“, где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение”, — выразил мнение Ревенко.

Игнатьев стал героем федеральных новостей во второй раз за неделю. 18 января, выступая на мероприятии в честь Дня печати, Игнатьев заявил, что надо “мочить” журналистов и блогеров, критикующих власть. После того, как это заявление привлекло внимание СМИ, пресс-служба губернатора пояснила: слово “мочить” означало “раскрывать подноготную” о способах заработка оппозиционных журналистов, которые “по заказу пишут неправду”.