Главу Чувашії можуть звільнити, через те, що змусив пожежника підстрибувати за ключами від нової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Главу Чувашії Михайла Ігнатьєва розкритикували в Москві після того, як він на протокольному заході в Чебоксарах змусив співробітника МНС підстрибувати за ключами від службового автомобіля. “Єдина Росія” поставить питання про його відповідність посаді губернатора, передає УНН з посиланням на регіональні ЗМІ та видання Meduza.
Інцидент стався 23 січня. Ігнатьєв разом з начальником регіонального головного управління МНС і міністром Чувашії у справах цивільної оборони взяв участь в огляді аварійно-рятувальної техніки. В рамках заходу було заплановано урочисте вручення ключів від нових пожежних автомобілів. Губернатор, вручаючи ключі одному зі співробітників МНС, який був нижче його зростанням, підняв руку з ключами високо вгору, через що співробітнику довелося кілька разів підстрибнути за ними.
У прес-службі губернатора назвали те, що трапилося жартом і запевнили, що він не був образливим. “Михайло Ігнатьєв давно знайомий з цим офіцером, вся ця ситуація відбувалася на позитиві”, — сказали в адміністрації. Прес-секретар глави Чувашії Олег Сідоров заявив: “Це була дружня пікіровка. Це було не знущально, смішно. Усі потім усміхнулися”.
Але в Москві після численних публікацій ЗМІ на інцидент відреагували негативно. Глава МНС Євген Зінічєв, як передала прес-служба відомства, заявив, що “керівнику такого високого рангу неприпустимо вести себе подібним чином”.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? pic.twitter.com/QdYBCvrrIy— Лучин Александр (@luchinaleks) January 23, 2020
Секретар генради “Єдиної Росії” Андрій Турчак повідомив, що партія поставить питання про виключення Ігнатьєва, а також про його відповідність посаді глави Чувашії. Заступник Турчака Євген Ревенко сказав, що дії губернатора 27 січня розгляне партійна комісія з етики. “Якщо це була спроба жарту, то вона не смішна. Ця сцена із серії „А ну-ка відбери“, де майора МНС змушують стрибати, викликає острах і огиду”, — висловив думку Ревенко.
Ігнатьєв став героєм федеральних новин вдруге за тиждень. 18 січня, виступаючи на заході на честь Дня друку, Ігнатьєв заявив, що треба “мочити” журналістів і блогерів, які критикують владу. Після того, як ця заява привернула увагу ЗМІ, прес-служба губернатора пояснила: слово “мочити” означало “розкривати таємницю” про способи заробітку опозиційних журналістів, які “на замовлення пишуть неправду”.