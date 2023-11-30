Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
Киев • УНН
Главную елку и игрушки хотят выставить на продажу, а вырученные средства будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины. Тематику новогоднего праздника держат в секрете, но известно, что елку украсит тризуб.
Нынешнюю главную елку вместе с игрушками можно будет приобрести, а средства передать ВСУ. Также в благотворительной распродаже может участвовать фотозона. Пока никто еще из благотворительных организаций и фондов не обращался к Folk Ukraine с предложением организовать соответствующий аукцион. Об этом журналисту УНН рассказал президент Folk Ukraine, которая отвечает за организацию новогодних действ, Игорь Добруцкий.
На Софийской площади будет главная елка. Возле нее будет фотозона, где будет 10-15 елок с маленькими игрушками, такими же, как и на главной елке и QR-коды для донатов (ВСУ - ред.). То есть каждый, кто задонатил, сможет подойти к маленькой елке и взять себе игрушку
Он отметил, что сама елка будет не чисто зеленая, а с белыми вкраплениями. Тематику елки, формы, цвет игрушек и кому будет посвящена фотозона держат в тайне до 6 декабря.
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Однако он сообщил, что верхушку украсит тризуб.
"Пока идут боевые действия, тризуб объединяет", - отметил Добруцкий.
Добруцкий также рассказал о возможности приобрести главную елку и фотозону, чтобы передать средства ВСУ.
"Будет такая возможность, опция, как продать главную елку вместе с игрушками, если бы кто-то взялся за организацию этого действа, какая-то благотворительная организация или фонд и все средства можно было отправить на ВСУ. Также можно купить фотозону. Пока никто на меня не вышел, кто готов это сделать", - рассказал Добруцкий.
Дополнение
Главную елку страны установят на Софийской площади. Открытие елки запланировано 6 декабря. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. На Рождество и Новый год в столице не будет никаких крупных мероприятий, ярмарок и празднований.
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
Главную елку и игрушки хотят выставить на продажу, а вырученные средства будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины. Тематику новогоднего праздника держат в секрете, но известно, что елку украсит тризуб.
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