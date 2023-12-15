На локализацию производства вооружений в Украине предусмотрено 225 млрд гривен: это главная цель Минобороны в 2024 году

Министр обороны Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции, где призвал британские оборонные компании получать фидбэк от украинских защитников, используя возможность проверки образцов в боевых условиях. Также министр сообщил о заинтересованности Киева в прямых сделках с британскими производителями, но также подчеркнул, что главной целью должна стать локализация производства вооружений в Украине.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров, 15 декабря, принял участие в британо-украинской конференции по оборонной промышленности, состоявшейся в Киеве.

Во время конференции конференции он отметил, что ключевой целью Министерства обороны Украины на следующий год должна стать локализация производства вооружений.

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Во время своего выступления глава Минобороны также подчеркнул, что Британия является одним из крупнейших партнеров и союзников Украины; Умеров поблагодарил Соединенное королевство за все предоставленное оружие, которое позволило Украине выстоять в первые дни полномасштабного вторжения российских захватчиков, и продолжает помогать освобождать украинские земли и сегодня. и сегодня.

Министр обороны подчеркнул, что оборонное ведомство заинтересовано в прямых сделках с британскими производителями, и призвал британские оборонные компании использовать возможность проверки образцов в бою, получая быстрый фидбэк от защитников Украины, что также поможет прозрачному и эффективному сотрудничеству.

Мы заинтересованы в прямых сделках с британскими производителями, готовы подписывать долгосрочные контракты - сказал Рустем Умеров.

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