На локализацию производства вооружений в Украине предусмотрено 225 млрд гривен: это главная цель Минобороны в 2024 году
Киев • УНН
Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции по оборонной промышленности, где заявил, что Министерство обороны Украины заинтересовано в прямых соглашениях с британскими производителями вооружения и готово подписывать долгосрочные контракты. Отдельно глава Минобороны отметил, что целью Минобороны на 2024 год является локализация производства вооружений на территории Украины.
Министр обороны Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции, где призвал британские оборонные компании получать фидбэк от украинских защитников, используя возможность проверки образцов в боевых условиях. Также министр сообщил о заинтересованности Киева в прямых сделках с британскими производителями, но также подчеркнул, что главной целью должна стать локализация производства вооружений в Украине.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Детали
Министр обороны Украины Рустем Умеров, 15 декабря, принял участие в британо-украинской конференции по оборонной промышленности, состоявшейся в Киеве.
Во время конференции конференции он отметил, что ключевой целью Министерства обороны Украины на следующий год должна стать локализация производства вооружений.
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Во время своего выступления глава Минобороны также подчеркнул, что Британия является одним из крупнейших партнеров и союзников Украины; Умеров поблагодарил Соединенное королевство за все предоставленное оружие, которое позволило Украине выстоять в первые дни полномасштабного вторжения российских захватчиков, и продолжает помогать освобождать украинские земли и сегодня. и сегодня.
Министр обороны подчеркнул, что оборонное ведомство заинтересовано в прямых сделках с британскими производителями, и призвал британские оборонные компании использовать возможность проверки образцов в бою, получая быстрый фидбэк от защитников Украины, что также поможет прозрачному и эффективному сотрудничеству.
Мы заинтересованы в прямых сделках с британскими производителями, готовы подписывать долгосрочные контракты
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На локализацию производства вооружений в Украине предусмотрено 225 млрд гривен: это главная цель Минобороны в 2024 году
Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции по оборонной промышленности, где заявил, что Министерство обороны Украины заинтересовано в прямых соглашениях с британскими производителями вооружения и готово подписывать долгосрочные контракты. Отдельно глава Минобороны отметил, что целью Минобороны на 2024 год является локализация производства вооружений на территории Украины.
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