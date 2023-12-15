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На локализацию производства вооружений в Украине предусмотрено 225 млрд гривен: это главная цель Минобороны в 2024 году

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 16:14  •  24424 просмотра

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Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции по оборонной промышленности, где заявил, что Министерство обороны Украины заинтересовано в прямых соглашениях с британскими производителями вооружения и готово подписывать долгосрочные контракты. Отдельно глава Минобороны отметил, что целью Минобороны на 2024 год является локализация производства вооружений на территории Украины.

Министр обороны Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции, где призвал британские оборонные компании получать фидбэк от украинских защитников, используя возможность проверки образцов в боевых условиях. Также министр сообщил о заинтересованности Киева в прямых сделках с британскими производителями, но также подчеркнул, что главной целью должна стать локализация производства вооружений в Украине.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров, 15 декабря, принял участие в британо-украинской конференции по оборонной промышленности, состоявшейся в Киеве.

Во время конференции конференции он отметил, что ключевой целью Министерства обороны Украины на следующий год должна стать локализация производства вооружений. 

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Во время своего выступления глава Минобороны также подчеркнул, что Британия является одним из крупнейших партнеров и союзников Украины; Умеров поблагодарил Соединенное королевство за все предоставленное оружие, которое позволило Украине выстоять в первые дни полномасштабного вторжения российских захватчиков, и продолжает помогать освобождать украинские земли и сегодня. и сегодня.

Министр обороны подчеркнул, что оборонное ведомство заинтересовано в прямых сделках с британскими производителями, и призвал британские оборонные компании использовать возможность проверки образцов в бою, получая быстрый фидбэк от защитников Украины, что также поможет прозрачному и эффективному сотрудничеству.

Мы заинтересованы в прямых сделках с британскими производителями, готовы подписывать долгосрочные контракты

- сказал Рустем Умеров.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
На локалізацію виробництва озброєнь в Україні передбачено 225 млрд гривень: це головна мета Міноборони у 2024 році
UAH 225 billion allocated for localisation of arms production in Ukraine: this is the main goal of the Ministry of Defence in 2024
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На локализацию производства вооружений в Украине предусмотрено 225 млрд гривен: это главная цель Минобороны в 2024 году

Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции по оборонной промышленности, где заявил, что Министерство обороны Украины заинтересовано в прямых соглашениях с британскими производителями вооружения и готово подписывать долгосрочные контракты. Отдельно глава Минобороны отметил, что целью Минобороны на 2024 год является локализация производства вооружений на территории Украины.

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