Главы МИД Японии и Южной Кореи: денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной, независимо от того, какие формулировки используются в ходе переговорного процесса с Пхеньяном. Об этом министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Ген Хва, информирует УНН со ссылок на NHK.
“Независимо от формулировок, мы будем работать над полной денуклеаризацией Северной Кореи — это включает в себя и полное уничтожение ядерного вооружения”, — подчеркнула глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва, а глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно и госсекретарь США Майкл Помпео полностью согласились с этим утверждением.
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В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.