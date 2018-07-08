Главы МИД Японии и Южной Кореи: денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной

“Независимо от формулировок, мы будем работать над полной денуклеаризацией Северной Кореи — это включает в себя и полное уничтожение ядерного вооружения”, — подчеркнула глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва, а глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно и госсекретарь США Майкл Помпео полностью согласились с этим утверждением.

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В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.