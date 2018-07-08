Глави МЗС Японії і Південної Кореї: денуклеаризация КНДР може бути тільки абсолютною

“Незалежно від формулювань, ми будемо працювати над повною денуклеаризацією Північної Кореї — це включає в себе і повне знищення ядерного озброєння”, — підкреслила глава МЗС Південної Кореї Кан Ген Хва, а глава японського зовнішньополітичного відомства Таро Коно і держсекретар США Майкл Помпео повністю погодилися з цим твердженням.

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У Токіо в неділю пройшли тристоронні переговори на рівні глав МЗС США, Японії і Південної Кореї. Перед цим держсекретар США Майкл Помпео відвідав Пхеньян з дводенним візитом, де обговорив з північнокорейським керівництвом питання, пов’язані з денуклеаризацією Корейського півострова.