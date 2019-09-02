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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112559 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114844 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120791 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125755 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151128 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150698 просмотра

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Главы МИД Украины и Германии провели неофициальную встречу в Берлине

Главы МИД Украины и Германии провели неофициальную встречу в Берлине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Берлине состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайка и Германии Хайко Мааса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии в Twitter, передаёт УНН.

“Министр иностранных дел Хайко Маас сегодня неформально встретился со своим будущим украинским коллегой Вадимом Пристайко в Берлине”, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Ранее украинский МИД сообщил, что Пристайко сегодня прибыл из Варшавы в Берлин, где должен принять участие в переговорах относительно предстоящей встречи на высшем уровне в нормандской формате.

Как сообщал УНН, новый министр иностранных дел Украины осуществил первые зарубежные визиты.

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