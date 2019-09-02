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Глави МЗС України та Німеччини провели неофіційну зустріч у Берліні

Глави МЗС України та Німеччини провели неофіційну зустріч у Берліні

Київ • УНН

 • 12109 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Берліні відбулася зустріч глав зовнішньополітичних відомств України Вадима Пристайка та Німеччини Хайко Мааса. Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини у Twitter, передає УНН.

"Міністр закордонних справ Хайко Маас сьогодні неформально зустрівся зі своїм майбутнім українським колегою Вадимом Пристайком в Берліні", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства ФРН.

Раніше український МЗС повідомив, що Пристайко сьогодні прибув з Варшави до Берліна, де повинен взяти участь в переговорах щодо майбутньої зустрічі на вищому рівні в нормандської форматі.

Як повідомляв УНН, новий міністр закордонних справ України здійснив перші закордонні візити.

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