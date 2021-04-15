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Главы МИД стран Балтии призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

Главы МИД стран Балтии призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

Киев  •  УНН

 • 10676 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить свои провокации и продемонстрировать прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков согласно Венскому документу и с соблюдением принципов и обязательств ОБСЕ. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Цитата

"Мы выражаем сожаление в связи с российским военным наращиванием и концентрацией вооруженных сил в непосредственной близости к украинским границам и на оккупированном и незаконно аннексированом Крымском полуострове", - говорится в совместном заявлении министров.

Детали

Они выразили свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы также поддерживаем ее стремление европейского и евроатлантического членства, как это было заявлено в декларации Бухарестского саммита НАТО, и призываем Украину продолжать необходимые реформы для достижения этой цели", - говорится в заявлении глав МИД.

Также министры приветствуют приверженность Украины политическому решению конфликта.

"Мы обязуемся развивать и усиливать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для преодоления общих вызовов в сфере энергетической безопасности", - отмечается в заявлении глав МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.

Контекст

Сообщение о передвижении войск РФ начали поступать в начале апреля.

14 апреля американская дипломатка, временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что Россия сосредоточила от 15 до 25 тысяч военных в аннексированом Крыму и вблизи границы Украины. В свою очередь, министр обороны Украины Андрей Таран в тот же день на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны заявил, что, по его данным, у России есть планы довести численность военного контингента у границ Украины до 110 тысяч военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих "контрольными проверками". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

Добавим

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

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