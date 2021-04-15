Глави МЗС країн Балтії закликали РФ припинити провокації поблизу кордону та в Криму

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"Ми висловлюємо жаль у зв'язку з російським військовим нарощуванням і концентрацією збройних сил у безпосередній близькості до українських кордонів і на окупованому й незаконно анексованому Кримському півострові", - йдеться в спільній заяві міністрів.

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Вони висловили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми також підтримуємо її прагнення європейського та євроатлантичного членства, як це було заявлено в декларації Бухарестського саміту НАТО, й закликаємо Україну продовжувати необхідні реформи для досягнення цієї мети", - йдеться в заяві глав МЗС.

Також міністри вітають відданість України політичному вирішенню конфлікту.

"Ми зобов'язуємося розвивати й посилювати нашу двосторонню і багатосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам і координувати зусилля для подолання спільних викликів у сфері енергетичної безпеки", - наголошується в заяві глав МЗС Естонії, Латвії, Литви та України.

Контекст

Повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня.

14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила від 15 до 25 тисяч вояків в анексованому Криму та поблизу кордону України. У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців "контрольними перевірками". А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає війська "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не повинно нікого турбувати".

Додамо

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.