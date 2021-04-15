Глави МЗС країн Балтії закликали РФ припинити провокації поблизу кордону та в Криму

ukru
Ексклюзив
10:51 • 58077 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 103876 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 134486 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 175668 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 259247 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186734 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179623 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188597 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155324 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160340 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 58778 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 79282 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 104721 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 117398 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 56941 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 4048 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 259249 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204940 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 299629 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 294667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 22151 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97565 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101023 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97588 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113115 перегляди
Актуальне
Глави МЗС країн Балтії закликали РФ припинити провокації поблизу кордону та в Криму

Глави МЗС країн Балтії закликали РФ припинити провокації поблизу кордону та в Криму

Київ • УНН

 • 10696 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України закликали РФ припинити свої провокації та продемонструвати прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно з Віденським документом і з дотриманням принципів і зобов'язань ОБСЄ. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Цитата

"Ми висловлюємо жаль у зв'язку з російським військовим нарощуванням і концентрацією збройних сил у безпосередній близькості до українських кордонів і на окупованому й незаконно анексованому Кримському півострові", - йдеться в спільній заяві міністрів.

Деталі

Вони висловили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми також підтримуємо її прагнення європейського та євроатлантичного членства, як це було заявлено в декларації Бухарестського саміту НАТО, й закликаємо Україну продовжувати необхідні реформи для досягнення цієї мети", - йдеться в заяві глав МЗС.

Також міністри вітають відданість України політичному вирішенню конфлікту.

"Ми зобов'язуємося розвивати й посилювати нашу двосторонню і багатосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам і координувати зусилля для подолання спільних викликів у сфері енергетичної безпеки", - наголошується в заяві глав МЗС Естонії, Латвії, Литви та України.

Контекст

Повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня.

14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила від 15 до 25 тисяч вояків в анексованому Криму та поблизу кордону України. У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців "контрольними перевірками". А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає війська "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не повинно нікого турбувати".

Додамо

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами