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Глава спецслужбы ФРГ обвинил РФ в кибератаках на немецкие энергокомпании

Глава спецслужбы ФРГ обвинил РФ в кибератаках на немецкие энергокомпании

Киев  •  УНН

 • 9532 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Массен обвинил в недавней масштабной кибератаке на электросети и энергетические компании России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Об этом Массена заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

“Почерк преступников — на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России”, — отметил он. В то же время деталей расследования Ханс-Георг Массен не представил. Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабной кибератаке “Berserk Bear” 13 июня.

По данным ведомства, злоумышленники пытались ворваться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Хакерам, однако, удалось сломать сетевую инфраструктуру только в офисах нескольких компаний.

Как сообщал УНН, Германия и Италия намерены совместно работать над решением миграционного кризиса.

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