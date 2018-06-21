Глава спецслужби ФРН звинуватив РФ у кібератаках на німецькі енергокомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен звинуватив у нещодавній масштабній кібератаці на електромережі та енергетичні компанії Росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Про це Масен заявив в інтерв’ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland.
“Почерк злочинців — насправді лише один з індикаторів, що вказують на те, що атаку могли контролювати з Росії”, — зазначив він. Водночас деталей розслідування Ханс-Георг Масен не навів. Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) повідомило про масштабну кібератаку “Berserk Bear” 13 червня.
За даними відомства, зловмисники намагалися вдертися в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Хакерам, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру лише в офісах декількох компаній.
Як повідомляв УНН, Німеччина та Італія мають намір спільно працювати над вирішенням міграційного кризи.