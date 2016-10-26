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Глава СММ ОБСЕ заявил, что миссия не имеет доступа к местам разведения сил

Глава СММ ОБСЕ заявил, что миссия не имеет доступа к местам разведения сил

Киев • УНН

 • 7686 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы сообщил о том, что миссия также не имеет доступа к местам разведения сил и средств. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Минских переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.

"...на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан сообщил о том, что миссия также не имеет доступа к местам разведения сил и средств", - процитировала Д.Олифер слова главы СММ ОБСЕ.

Пресс-секретарь Л.Кучмы также добавила, что блок вопросов по безопасности - точка отсчета для всего Минского процесса.

"Прекращение огня и устойчивый мир - неотъемлемое условие для продвижения вперед в решении гуманитарных, политических и экономических вопросов. Особая роль должна быть отведена ОБСЕ. На неподконтрольную Украине часть украинско-российской границы должна выйти вооруженная миссия ОБСЕ. Напомню: обеспечение мониторинга и верификации ОБСЕ украинско-российской границы предусмотрено протоколом от 5 сентября 2014 г. однако этот пункт до сих пор не реализован", - добавила Д.Олифер.

Ранее Д.Олифер сообщила, что украинская сторона в Минске поставила вопрос отмены фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 года.

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