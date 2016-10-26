Глава СММ ОБСЄ заявив, що місія не має доступу до місць розведення сил
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Глава СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи повідомив про те, що місія також не має доступу до місць розведення сил і засобів. Про це повідомила прес-секретар представника України у Мінських переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“...на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи глава СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан повідомив про те, що місія також не має доступу до місць розведення сил і засобів”, — процитувала Д.Оліфер слова глави СММ ОБСЄ.
Речниця Л.Кучми також додала, що блок питань з безпеки — точка відліку для всього Мінського процесу.
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“Припинення вогню і стійкий мир — невід’ємна умова для просування вперед у вирішенні гуманітарних, політичних і економічних питань. Особлива роль повинна бути відведена ОБСЄ. На непідконтрольну Україні частину українсько-російського кордону повинна вийти озброєна місія ОБСЄ. Нагадаю: забезпечення моніторингу та верифікації ОБСЄ за російсько-українським кордоном передбачено протоколом від 5 вересня 2014 р проте цей пункт до сих пір не реалізований”, — додала Д.Оліфер.
Раніше Д.Оліфер повідомила, що українська сторона у Мінську поставила питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО з 2014 р.