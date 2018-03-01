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Глава представительства ЕС назвал приоритетные задачи для Украины в 2018 году

Глава представительства ЕС назвал приоритетные задачи для Украины в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 11798 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли назвал приоритетные, по его мнению, задачи для Украины в 2018 году. О них он рассказал на полях 14-й Украинской инвеститцинои конференции Dragon Capital, передает УНН.

"Приоритеты на следующие несколько месяцев остаются очень серьезными. Это, во-первых, верховенство права", - сказал Мингарелли.

По его словам, проблема заключается в необходимости усиливать верховенство права, потому что в Украине нет верховенства права "на все 100%".

"Конечно, надо создать без остановок Антикоррупционный суд. Венецианская комиссия также дала рекомендации, которым нужно следовать. Не надо создавать такой суд, который не будет соответствовать условиям, которые были сформулированы Венецианской комиссией. Вы знаете, что надо делать, и я надеюсь, что на этой неделе Верховная Рада сработает должным образом", - подчеркнул Мингарелли.

Еще одним шагом он назвал создание службы по национальной безопасности.

"Это, конечно, служба по национальной безопасности. Есть закон в ВР о создании такой службы и мы надеемся, что будет принят такой закон и что эта структура будет бороться с терроризмом и защищать нацбезопасность. Также мы говорим о реформе Нацполиции, у нас 3000 прокуроров и полицейских из ЕС, которые будут помогать реформировать полицию. Также реформа прокуратуры. Я много времени объяснял господину Юрию Луценко, что мы можем оказать ему помощь, и у нас есть сотни экспертов из ЕС, которые могли бы помочь реформировать генеральную прокуратуру", - отметил представитель ЕС.

Мингарелли подчеркнул, принятия всех запланированных реформ должно быть ускоренным.

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"Во-вторых: это приватизации и государственные предприятия. Не только приватизация, а также реструктуризация и ликвидация очень большого количества таких предприятий, приватизация компаний, которые могут быть приватизированы", - сказал он.

Международное сообщество, сообщил представитель ЕС, поддерживает эти усилия и надеется увидеть украинские усилия и этом направлении в 2018 году.

"Земельная реформа: вы знаете, эта страна имеет лучшие земли для сельскохозяйственного назначения в Европе, огромный потенциал и если вы должным образом проведете эту программу, то сможете освободить огромный потенциал для того, чтобы создавать рабочие места и экономический рост. Важно создавать рабочие места, потому что Украина страдает от так сказать кровотечения - такого феномена эмиграции и это очень серьезная проблема для страны", - подчеркнул Мингарелли.

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Он отметил, что нужно создать все необходимые условия, чтобы заверить молодежь, их будущее и будущее их семей - в Украине, а не в других странах. Для этого надо работать с точки зрения коммуникации, отметил Глава представительства ЕС.

Украинские Национальные Новости

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