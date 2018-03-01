Глава представництва ЄС назвав пріорітетні завдання для України в 2018 році

“Пріоритети на наступні декілька місяців залишаються дуже серйозними. Це, по-перше, верховенство права” - сказав Мінгареллі.

За його словами, проблема полягає в потребі підсилювати верховенство права, тому що в Україні немає верховенства права “на всі 100%”.

“Звичайно, треба створити без зупинок Антикорупційний суд. Венеціанська комісія також дала рекомендації, яким треба слідувати. Не треба створювати такий суд, який не відповідатиме умовам, які були сформульовані Венеціанською комісією. Ви знаєте, що треба робити, і я сподіваюся, що на цьому тижні Верховна Рада спрацює належним чином”, — підкреслив Мінгареллі.

Ще одним кроком він назвав створення служби з Національної безпеки.

“Це, звичайно, служба з Національної безпеки. Є закон у ВР щодо створення такої служби і ми сподіваємося, що буде прийнятий такий закон і що ця структура буде боротися з тероризмом та захищати нацбезпеку. Також ми говоримо щодо реформи Нацполіції, у нас 3 тисячі прокурорів і поліцейських з ЄС, які будуть допомагати реформувати поліцію. Також реформа прокуратури. Я багато часу пояснював пану Юрію Луценку, що ми можемо надати йому допомогу, і що у нас є сотні експертів з ЄС, які могли би допомогти реформувати генеральну прокуратуру”, — зазначив представник ЄС.

Мінгареллі підкреслив, прийняття всіх запланованих реформ має бути пришвидшеним.

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“По друге: це приватизації і державні підприємства. Не тільки приватизація, а також реструктуризація і ліквідація дуже великої кількості таких підприємств, приватизація компаній, які можуть бути приватизованими”, — сказав він.

Міжнародна спільнота, повідомив представник ЄС, підтримує ці зусилля і сподівається побачити українські зусилля і цьому напрямку у 2018 році.

“Земельна реформа: ви знаєте, ця країна має найкращі землі для сільськогосподарського призначення в Європі, величезний потенціал і якщо ви належним чином проведете цю програму, то зможете звільнити величезний потенціал для того, щоб створювати робочі місця і економічне зростання. Важливо створювати робочі місця, бо Україна потерпає від так би мовити кровотечі — такого феномену еміграції і це дуже серйозна проблема для країни”, — підкреслив Мінгареллі.

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Він зауважив, що потрібно створити всі необхідні умови, щоб запевнити молодь, що їхнє майбутнє і майбутнє їхніх сімей — в Україні, а не в інших країнах. Для цього треба працювати з точки зору комунікації, зазначив Глава представництва ЄС.