Глава Пентагона заявил, что Байден не принял решения о сроках вывода войск из Афганистана

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Руководителя оборонного ведомства попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что американский лидер рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. “Я знаком со спекуляциями, согласно которым президент принял решение оставить там войска до ноября. И я, в общем-то, довольно заметный парень в этих консультациях. Насколько мне известно, президент не принял решение и не делал никаких заявлений о том, когда он решит вывести войска”, — подчеркнул Остин.

По его словам, в администрации по этому вопросу “продолжается тщательный процесс, и президент действительно работает над принятием этого решения”. “И никаких решений не было принято. На данный момент не было принято решение о сроках пребывания и численность войск”, — подчеркнул глава Пентагона.

Детали

Он добавил, что вашингтонская администрация помнит о договоренности с радикальным движением “Талибан”, согласно которым американские силы должны покинуть Афганистан до 1 мая. Министр подчеркнул, что правительство при рассмотрении этого вопроса опирается на логистический аспект и “оставляет открытыми как можно больше возможностей”.

По данным телекомпании NBC, во время недавних консультаций с помощниками Байден выступал против того, чтобы американские войска оставались в Афганистане значительно дольше установленного срока, но его убедили рассмотреть возможность продления пребывания военных США в стране на шесть месяцев. Источник телекомпании сообщил, что представители Пентагона на консультациях заостряли внимание на том, что талибы не соблюдают договоренности с США.

Что предшествовало

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение “Талибан” подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта заявил, что новая администрация пока не приняла решение о выводе до 1 мая войск из Афганистана. Газета The Washington Post 12 марта информировала, что некоторые представители Пентагона считают опасным вывода войск с установленным крайнего срока. В оборонном ведомстве предупредили, что сейчас уже недостаточно времени, чтобы покинуть Афганистан состоянию на 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения. Источники отметили риск гражданской войны, терактов против США и их союзников, ухудшение ситуации в области прав человека в стране.