Глава Пентагону заявив, що Байден не прийняв рішення про терміни виведення військ з Афганістану

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Керівника оборонного відомства попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що американський лідер розглядає можливість відкласти виведення американських військ з Афганістану до листопада. “Я знайомий зі спекуляціями, згідно з якими президент прийняв рішення залишити там війська до листопада. І я, взагалі-то, досить помітний хлопець в цих консультаціях. Наскільки мені відомо, президент не прийняв рішення і не робив жодних заяв про те, коли він вирішить вивести війська”, — підкреслив Остін.

За його словами, в адміністрації з цього питання “триває ретельний процес, і президент дійсно працює над прийняттям цього рішення”. “І ніяких рішень не було прийнято. На даний момент не було прийнято рішення про терміни перебування і чисельність військ”, — підкреслив глава Пентагону.

Деталі

Він додав, що вашингтонська адміністрація пам’ятає про домовленості з радикальним рухом “Талібан”, згідно з якими американські сили повинні покинути Афганістан до 1 травня. Міністр підкреслив, що уряд при розгляді цього питання спирається на логістичний аспект і “залишає відкритими якомога більше можливостей”.

За даними телекомпанії NBC, під час недавніх консультацій з помічниками Байден виступав проти того, щоб американські війська залишалися в Афганістані значно довше встановленого терміну, але його переконали розглянути можливість продовження перебування військових США в країні на шість місяців. Джерело телекомпанії повідомило, що представники Пентагону на консультаціях загострювали увагу на тому, що таліби не дотримуються домовленості з США.

Що передувало

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував лідеру Афганістану провести мирну конференцію під егідою ООН.

29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби в свою чергу гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не прийняла рішення з приводу виведення військ з Афганістану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 березня заявив, що нова адміністрація поки не прийняла рішення про виведення до 1 травня військ з Афганістану. Газета The Washington Post 12 березня інформувала, що деякі представники Пентагону вважають небезпечним виведення військ до встановленого крайнього терміну. В оборонному відомстві попередили, що зараз вже недостатньо часу, щоб покинути Афганістан станом на 1 травня без серйозних проблем в сферах безпеки матеріально-технічного забезпечення. Джерела видання вказали на ризик громадянської війни, терактів проти США та їхніх союзників, погіршення ситуації в області прав людини в країні.