Глава НАТО заявил об угрозе для Европы со стороны КНДР

"Баллистические и ядерные испытания Северной Кореи являются оскорблением для Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - сказал Генесек НАТО в Токио, где он встретился с премьер-министром Японии Шинзо Абэ.

Путешествие Й.Столтенберга в Токио состоялась накануне официального визита президента США Дональда Трампа в Азию, который начнется в воскресенье.

Ожидается, что переговоры о Северной Корее станут основной темой во время визита, который будет включать остановку в Пекине, где ожидается, что Д.Трамп будет давить на правительство Китая, чтобы последний переходил к решительным действиям против Пхеньяна. Китай является главным союзником и торговым партнером Северной Кореи.

"Вместо диалога необходимо заставить Северную Корею изменить политику, повысив давление до максимума", - сказал Шинзо Абэ во время совместного заявления с Й.Столтенберга.