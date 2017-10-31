Глава НАТО заявил об угрозе для Европы со стороны КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал членов Объединенной Нации ввести санкции против Северной Кореи, которая, по его словам, стала глобальной угрозой, способной нанести баллистический ракетный удар по территории Европы и Северной Америки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Баллистические и ядерные испытания Северной Кореи являются оскорблением для Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - сказал Генесек НАТО в Токио, где он встретился с премьер-министром Японии Шинзо Абэ.
Путешествие Й.Столтенберга в Токио состоялась накануне официального визита президента США Дональда Трампа в Азию, который начнется в воскресенье.
Ожидается, что переговоры о Северной Корее станут основной темой во время визита, который будет включать остановку в Пекине, где ожидается, что Д.Трамп будет давить на правительство Китая, чтобы последний переходил к решительным действиям против Пхеньяна. Китай является главным союзником и торговым партнером Северной Кореи.
"Вместо диалога необходимо заставить Северную Корею изменить политику, повысив давление до максимума", - сказал Шинзо Абэ во время совместного заявления с Й.Столтенберга.