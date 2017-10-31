Глава НАТО заявив про загрозу для Європи з боку КНДР

"Балістичні та ядерні випробування Північної Кореї є образою для Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - сказав Генесек НАТО у Токіо, де він зустрівся з прем'єр-міністром Японії Шинзо Абе.

Подорож Й.Столтенберга у Токіо відбулась напередодні офіційного візиту президента США Дональда Трампа до Азії, який розпочнеться у неділю.

Очікується, що переговори про Північну Корею стануть основною темою під час візиту, який включатиме зупинку в Пекіні, де очікується, що Д.Трамп буде тиснути на уряд Китаю, щоб останній вживав рішучіх дій проти Пхеньяну. Китай є головним союзником і торговельним партнером Північної Кореї.

"Замість діалогу необхідно змусити Північну Корею змінити політику, підвищивши тиск до максимуму", - сказав Шинзо Абе під час спільної заяви з Й.Столтенбергом.