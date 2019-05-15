Глава NASA об отношениях с РФ: земные различия исчезают, когда мы отправляемся в космос

“Существующие земные разногласия исчезают, когда мы отправляемся в космос. Я думаю, что это позитивный канал взаимодействия для обеих стран”, — заявил он.

“Мы специально не участвуем в проведении военных операций, потому что хотим иметь партнеров по всему миру. Мы были заинтересованы в сотрудничестве с Россией со времен программы “Аполлон”, — подчеркнул глава NASA.

Как стало известно накануне, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало в качестве названия для новой программы высадки астронавтов на Луну имя “Артемида”. Как отметило в понедельник космическое ведомство США на своей странице в Twitter, эта древнегреческая богиня была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.