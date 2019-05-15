Глава NASA про відносини з РФ: земні розбіжності зникають, коли ми вирушаємо в космос
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Співпраця в космосі є позитивним каналом взаємодії між США і Росією. Про це заявив керівник Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джеймс Брайденстайн, виступаючи на слуханнях у підкомітеті з авіації і космосу в комітеті Сенату Конгресу США з торгівлі, науки і транспорту, передає УНН.
“Існуючі земні розбіжності зникають, коли ми вирушаємо в космос. Я думаю, що це позитивний канал взаємодії для обох країн”, — заявив він.
“Ми спеціально не беремо участі в проведенні військових операцій, тому що хочемо мати партнерів по всьому світу. Ми були зацікавлені у співпраці з Росією з часів програми “Аполлон”, — підкреслив глава NASA.
Як стало відомо напередодні, Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) обрало в якості назви для нової програми висадки астронавтів на Місяць ім’я “Артеміда”. Як відзначило в понеділок космічне відомство США на своїй сторінці в Twitter, ця давньогрецька богиня була сестрою бога Аполлона, ім’я якого носила перша місячна програма США 1960-70-х років.