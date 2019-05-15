Глава NASA про відносини з РФ: земні розбіжності зникають, коли ми вирушаємо в космос

КИЇВ. 15 травня. УНН. Співпраця в космосі є позитивним каналом взаємодії між США і Росією. Про це заявив керівник Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джеймс Брайденстайн, виступаючи на слуханнях у підкомітеті з авіації і космосу в комітеті Сенату Конгресу США з торгівлі, науки і транспорту, передає УНН.