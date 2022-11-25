Глава МИД Великобритании встретился с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
Цитата
“Президент Зеленский, Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам обещание сегодня. Великобритания намерена соблюсти его”, – написал Джеймс Клеверли.
Напомним
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять динамику на фронте в течение зимы.