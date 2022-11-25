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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Міноборони Британії закликали українські війська зберігати динаміку і взимку

У Міноборони Британії закликали українські війська зберігати динаміку і взимку

Київ • УНН

 • 1280944 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати динаміку на фронті упродовж зими. Про це він розповів виданню The Daily Beast, пише УНН.

Цитата

«Враховуючи перевагу, яку українці мають у навчанні та якості свого особового складу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України було б зберегти динаміку протягом зими», - наголосив він.

Деталі

За його словами, українські військові вже отримали 300 тисяч бойових комплектів зимової форми від міжнародної спільноти. Воллес підкреслив, що вони є важливою потребою під час наступу у холодну погоду. Також він додав, що вражений українцями, які продемонстрували власну мужність і вміння, а також величезні недоліки російських збройних сил.

«Близько 5000 українських військовослужбовців уже пройшли виснажливу програму навчання тривалістю від трьох до п’яти тижнів, яка має на меті дати їм прискорений курс з основ сучасного бою», - заявив британський чиновник.

Доповнення

Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 11 населених пунктів Донецької та Луганської областей. 

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