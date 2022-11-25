У Міноборони Британії закликали українські війська зберігати динаміку і взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати динаміку на фронті упродовж зими. Про це він розповів виданню The Daily Beast, пише УНН.
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«Враховуючи перевагу, яку українці мають у навчанні та якості свого особового складу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України було б зберегти динаміку протягом зими», - наголосив він.
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За його словами, українські військові вже отримали 300 тисяч бойових комплектів зимової форми від міжнародної спільноти. Воллес підкреслив, що вони є важливою потребою під час наступу у холодну погоду. Також він додав, що вражений українцями, які продемонстрували власну мужність і вміння, а також величезні недоліки російських збройних сил.
«Близько 5000 українських військовослужбовців уже пройшли виснажливу програму навчання тривалістю від трьох до п’яти тижнів, яка має на меті дати їм прискорений курс з основ сучасного бою», - заявив британський чиновник.
Доповнення
Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 11 населених пунктів Донецької та Луганської областей.