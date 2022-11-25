Глава МЗС Великої Британії зустрівся із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
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“Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав вам обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір дотриматися її”, – написав Джеймс Клеверлі.
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