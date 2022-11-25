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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26129 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Глава МЗС Великої Британії зустрівся із Зеленським

Глава МЗС Великої Британії зустрівся із Зеленським

Київ • УНН

 • 805421 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав вам обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір дотриматися її”, – написав Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати динаміку на фронті упродовж зими.

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