Глава МИД Китая посетит КНДР

“Государственный советник Ван И посетит Северную Корею по приглашению северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ван И прибудет в Пхеньян 2 мая с однодневным визитом.

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Напомним, 27 апреля в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.