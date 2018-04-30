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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Китая посетит КНДР

Киев • УНН

 • 9921 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит КНДР накануне саммита между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на китайское министерство, передает УНН.

Глава МИД Китая посетит КНДР

“Государственный советник Ван И посетит Северную Корею по приглашению северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ван И прибудет в Пхеньян 2 мая с однодневным визитом.

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Напомним, 27 апреля в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.

Украинские Национальные Новости

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