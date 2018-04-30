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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Глава МЗС Китаю відвідає КНДР

Київ • УНН

 • 9921 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван І відвідає КНДР напередодні саміту між Північною Кореєю і Сполученими Штатами. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на китайське міністерство, передає УНН.

Глава МЗС Китаю відвідає КНДР

“Державний радник Ван І відвідає Північну Корею на запрошення північнокорейського міністра закордонних справ Лі Йон Хо”, — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Ван І прибуде в Пхеньян 2 травня з одноденним візитом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США не підуть на поступки, поки КНДР не позбудеться свого ядерного озброєння

Нагадаємо, 27 квітня у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, відбулася історична зустріч лідерів двох корейських держав. Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир’я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни.

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