Глава МИД Испании приедет в Украину в знак солидарности на фоне агрессивных действий РФ

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно откликнулся на призыв в ближайшее время осуществить визит в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на фоне агрессивных действий со стороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины по итогам переговоров глав украинского и испанского дипведомств, передает УНН.