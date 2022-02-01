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Глава МЗС Іспанії приїде в Україну на знак солідарності на тлі агресивних дій РФ

Глава МЗС Іспанії приїде в Україну на знак солідарності на тлі агресивних дій РФ

Київ • УНН

 • 14721 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено відгукнувся на заклик ближчим часом здійснити візит до України, аби продемонструвати солідарність з українським народом на тлі агресивних дій з боку РФ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України за підсумками перемовин очільників українського та іспанського дипвідомств, передає УНН.

Цитата

“Хосе Буено відгукнувся на заклик глави української дипломатії здійснити ближчим часом візит до України, аби продемонструвати солідарність з українським народом на тлі агресивних дій з боку РФ”, — зазначили в МЗС.

Деталі

Повідомляється, що розмова відбулася в контексті консолідації міжнародного тиску на Російську Федерацію задля стримування її від подальшої агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як інформують у пресслужбі, детально поінформував свого іспанського колегу про безпекову ситуацію в зв’язку з концентрацією російських військ поблизу державного кордону та на територіях України, тимчасово окупованих РФ.

Міністр окремо загострив увагу на невоєнних вимірах російської агресії, зокрема спробах РФ розхитати економічну та фінансову стабільність нашої держави.

Хосе Буено своєю чергою запевнив у повній підтримці Іспанією зусиль України з відновлення її суверенітету та територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом. У цьому контексті міністри скоординували кроки щодо переговорного процесу з РФ в рамках мережевої дипломатії, яка покликана утримати Російську Федерацію у руслі дипломатичних переговорів і змусити її до деескалації.

“Глава МЗС Іспанії повідомив Дмитру Кулебі про відсутність на цьому етапі намірів здійснювати евакуацію членів родин співробітників іспанського посольства в Києві”, — зазначили в пресслужбі МЗС України.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила Дмитру Кулебі, що Швеція наразі не має намірів здійснювати евакуацію членів родин і співробітників шведського посольства в Києві.

Раніше Канада повідомила, що ухвалила рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників з посольства в Україні.

Як писав УНН, 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США і зобов’язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві. Україні було присвоєно 4 рівень небезпеки для подорожей.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Кристина Квін, заявила, що з України виїхало не багато дипломатів.

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