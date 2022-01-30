Канада відкликає частину співробітників з посольства в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Канада ухвалила рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників з посольства в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційне повідомлення на сайті уряду Канади.
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"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників та членів сімей дипломатів з посольства Канади в Україні", — йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що як було оголошено раніше на цьому тижні, Канада посилить команду посольства в Києві посадовими особами, що володіють досвідом в таких областях, як реформа сектора безпеки, врегулювання конфліктів, демократична реформа, консульські послуги і дипломатія.
"Оскільки ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців. Наші офіційні особи готові надати консульську допомогу громадянам Канади в міру необхідності", - наголошується в повідомленні.
Раніше
Сьогодні, 30 січня, посольство США в Києві вдруге рекомендувало своїм громадянам покинути Україну з огляду на те, що ситуація через агресію з боку РФ непередбачувана і може погіршиться.