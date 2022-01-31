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Швеція не має наміру евакуювати дипломатів з України, запевняє в підтримці втілення комплексного пакету стримування Росії

Швеція не має наміру евакуювати дипломатів з України, запевняє в підтримці втілення комплексного пакету стримування Росії

Київ • УНН

 • 12428 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде. Про цеталі перемовин інформує пресслужба МЗС України, пише УНН.

Цитата

"Анн Лінде повідомила Дмитру Кулебі, що Швеція наразі не має намірів здійснювати евакуацію членів родин і співробітників шведського посольства в Києві", - повідомили в МЗС.

Деталі

Зазначається, що під час розмови Кулеба детально поінформував Лінде щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, масовану російську дезінформацію та зусилля РФ із підриву економічної та фінансової стабільності нашої держави.

Глава шведської дипломатії підтвердила непохитну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України, відданість принципу “жодних рішень щодо України без України”, підкреслюють в МЗС.

Вона також запевнила Дмитра Кулебу в активній підтримці втілення комплексного пакету стримування Росії, аби демотивувати її від агресивних планів проти нашої держави та Європи загалом, зазначили в дипвідомстві.

“У цьому контексті співрозмовники обговорили питання нових санкцій ЄС проти Росії", - йдеться в повідомленні міністерства.

Повідомляється також, що міністри приділили окрему увагу додатковим крокам задля протидії негативному впливу російської гібридної агресії на економіку України.

Що було раніше

Напередодні Канада повідомила, що ухвалила рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників з посольства в Україні.

Як писав УНН, 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві. Україні було присвоєно 4 рівень небезпеки для подорожей.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Кристина Квін, заявила, що з України виїхало не багато дипломатів.

Українські Національні Новини

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